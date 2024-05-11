Депутаты ЗСНО проверили ход замены лифтов в МКД Нижнего Новгорода Общество

Члены комитета Заксобрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК 14 мая провели выездное совещание, в ходе которого оценили ход выполнения работ по замене лифтов и ремонту подъездов в многоквартирных домах Нижнего Новгорода. К обходу присоединились представители профильного министерства, ГЖИ, а также гендиректор "Нижегородского фонда ремонта МКД" Дмитрий Гнатюк.

Напомним, пилотный проект по замене лифтов совместно с ДОМ.РФ был презентован в декабре 2022 года. В феврале 2023-го губернатор Глеб Никитин анонсировал, что в Нижегородской области произведут замену около 2,4 тысячи старых лифтов до 2025 года, на это выделено более 8,5 млрд рублей. Работы стартовали уже в апреле.

В прошлом году была произведена замена около 900 лифтов в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Кстове, в этом году работы запланированы в многоквартирных домах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Павлова, Кстова, Городца, Арзамаса, Выксы и Сарова. Параллельно управляющие компании проводят работы по ремонту подъездов, замене там окон и почтовых ящиков, обновлению входных групп с заменой домофонов.

На мартовском заседании комитета депутаты ЗСНО приняли решение посетить многоквартирные дома в Нижнем Новгороде, где в прошлом году проводилась замена лифтов, а также осмотреть ход ремонта подъёздов.

Отмечается, что все адреса для проверки были выбраны случайным образом. Среди них оказались дома, где ремонт в подъездах ещё идёт.

"В июне проведём ещё одну проверку в домах, в которых по срокам должен быть завершён ремонт подъездов. Хочется видеть отремонтированные, красивые и чистые подъезды с новыми лифтами", - подчеркнул председатель комитета ЗСНО по жилищно-коммунальном хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

По данным "Нижегородского фонда ремонта МКД" в этом году в работе находятся 1037 лифтов, из которых 520 уже введены в эксплуатацию, 517 - на стадии монтажа, замена остальных лифтов запланирована до конца октября.

Итоги выездного мероприятия депутаты обсудят на предстоящем заседании комитета, в котором примут участие представители ДУКов.