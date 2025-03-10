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Спорт

Нижний Новгород не выбрали для проведения матчей сборной по футболу

17 марта 2025 13:22  [68] Спорт

Фото: Александр Воложанин

Мартовский матчи с Гренадой и Замбией сборная России по футболу проведет на стадионе "Динамо" в Москве. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что в этом году Нижний Новгород может стать местом проведения матчей сборной России по футболу. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает различные варианты. 

Директор РФС Александр Дюков, отвечая на вопрос корреспондента почему матчи не играются в регионах, сказал, что решения принимают из‑за разных обстоятельств. В Нижнем Новгороде, по его словам, по‑прежнему существуют ограничения по посещаемости.

"Проведем там матчи тоже, но позже. Дождемся окончания строительства ледовой арены, будет разрешена полная посещаемость и проведем там матч", — сказал он.

Напомним, стадион в столице Приволжья был построен специально к ЧМ-2018. На нем прошлo несколько игр, включая четвертьфинал между сборными Франции и Уругвая. В мае 2021 года Нижний Новгород принял финал Бетсити Кубка России

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Теги:
Сборная России Футбол
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