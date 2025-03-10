Пострадавших во время поножовщины в нижегородской школе выписали из больницы

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Учеников сормовской школы №117, которых ранил ножом одноклассник, выписали из больницы. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в региональном минздраве.
Пострадавшие при поножовщине продолжат наблюдаться у врачей амбулаторно.
Напомним, инцидент в школе №117 произошел 11 марта. Ученик 8 класса пронес в здание нож и ранил двух одноклассников. Их на скорой увезли в больницу, где оказали медпомощь. По данному факту возбуждено два уголовных дела.
Суд отправил школьника под домашний арест.
После инцидента в учебных заведениях Нижнего Новгорода проведут внеплановую проверку металлодетекторов.
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