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Происшествия

Пострадавших во время поножовщины в нижегородской школе выписали из больницы

17 марта 2025 17:28  [52] Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Учеников сормовской школы №117, которых ранил ножом одноклассник, выписали из больницы. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в региональном минздраве. 

Пострадавшие при поножовщине продолжат наблюдаться у врачей амбулаторно. 

Напомним, инцидент в школе №117 произошел 11 марта. Ученик 8 класса пронес в здание нож и ранил двух одноклассников. Их на скорой увезли в больницу, где оказали медпомощь. По данному факту возбуждено два уголовных дела. 

Суд отправил школьника под домашний арест. 

После инцидента в учебных заведениях Нижнего Новгорода проведут внеплановую проверку металлодетекторов. 

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Теги:
поножовщина Сормовский район школьники
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