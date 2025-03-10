Пострадавших во время поножовщины в нижегородской школе выписали из больницы Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Учеников сормовской школы №117, которых ранил ножом одноклассник, выписали из больницы. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в региональном минздраве.

Пострадавшие при поножовщине продолжат наблюдаться у врачей амбулаторно.

Напомним, инцидент в школе №117 произошел 11 марта. Ученик 8 класса пронес в здание нож и ранил двух одноклассников. Их на скорой увезли в больницу, где оказали медпомощь. По данному факту возбуждено два уголовных дела.

Суд отправил школьника под домашний арест.

После инцидента в учебных заведениях Нижнего Новгорода проведут внеплановую проверку металлодетекторов.