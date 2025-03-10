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Нижегородский фуникулер принес 31 млн рублей выручки за полгода

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Нижегородский фуникулер принес 31 млн рублей выручки за полгода

Фуникулёр в Нижегородском кремле за шесть месяцев работы принёс более 31 млн рублей выручки от продажи билетов. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.  

С 15 сентября 2024 года по 15 марта 2025 года услугами фуникулёра воспользовались свыше 158 тысяч пассажиров. Средний ежемесячный пассажиропоток составил 26,3 тысячи человек.  

В ведомстве также уточнили, что более 10 тысяч пассажиров приобрели билеты по льготной цене.  

Напомним, фуникулёр стоимостью 1,8 млрд рублей начал работу 15 сентября 2024 года. В первый месяц он перевёз около 48,9 тысячи человек, во второй — 29,8 тысячи, а в третий — 13,26 тысячи пассажиров.

Сообщалось, что склон возле фуникулера укрепят за 11,4 млн рублей. Также выяснилось, что на техническое обслуживание фуникулера направят более 20 млн рублей. 

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Теги:
Деньги Кремль фуникулер
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