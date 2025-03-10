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Происшествия

Отец избил тренера своего сына-футболиста в Нижнем Новгороде

18 марта 2025 11:59  [1] Происшествия
Отец избил тренера своего сына-футболиста в Нижнем Новгороде

Отец мальчика, занимающегося в футбольной школе "Радий" в Нижнем Новгороде, избил тренера после конфликта. Об этом сообщает программа "Кстати…" (16+).

По словам пострадавшего, конфликт назрел за неделю до произошедшего. Тренер обозначил составы на предстоящий турнир, и у некоторых родителей появились вопросы к распределению. В течение недели педагог общался с родителями, пытаясь объяснить свое решение.

Один из родителей предложил поговорить по-другому, мужчины вышли за территорию стадиона. Разговор проходил на повышенных тонах, со стороны родителя началось хамство и угрозы увольнением. После замечания отец ударил тренера в лицо.

У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей. Он обратился в полицию.

"Родителям часто кажется, что их ребенка недооценивают, не дают времени игрового. И на почве этого часто возникают спорные моменты с родительским составом", - рассказал детский тренер Роман Сазонов.

Тренер также отметил, что большинство родителей адекватные и понимающие. Но всегда есть те, кто чем-то недоволен.

Отец мальчика заявляет, что не собирался драться или избивать кого-то. По его словам, конфликт накалился и другого выхода не было.

"Либо меня ударят, либо я ударю. По-другому не бывает в этой ситуации", - прокомментировал ситуацию отец.

Родитель добавил, что до этой ситуации можно было бы не доводить, если руководство реагировало на крики и отвечало на вопросы о некорректном отношении ко многим детям в команде.

Ранее сообщалось, неизвестный избил сотрудника продуктового магазина в Автозаводском районе.

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Теги:
Избиение Спортивная школа Футбол
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