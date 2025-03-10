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Общество

Нижегородцам предлагают 81 чартерный рейс в апреле

18 марта 2025 13:42  [127] Общество
Нижегородцам предлагают 81 чартерный рейс в апреле

В апреле 2025 года из нижегородского аэропорта имени Чкалова вылетит 81 чартерный рейс. Это ставит Нижний Новгород в число топ-10 городов России по количеству чартерных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба "Турвизор".

Чартерные рейсы предлагают удобство прямого перелета без пересадок и фиксированную, более низкую цену. На данный момент нижегородцам доступны 11 направлений прямых рейсов. 

Трижды в неделю чартеры отправляются в Шарм-эль-Шейх, а дважды в неделю — в Хургаду. Также есть рейсы в российские города, такие как Калининград, Махачкала, Сочи, Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Помимо этого, предусмотрены рейсы в Минск.

Чартеры в Турцию из Нижнего Новгорода начнут свою программу с 26 апреля. С мая рейсы в Турцию будут осуществляться пять раз в неделю.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
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