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Культура и отдых

Депутаты обсудили оформление Нижнего Новгорода ко Дню Победы

18 марта 2025 16:53  [122] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Разработана концепция оформления Нижнего Новгорода к празднованию 80-летия Великой Победы. Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы по развитию города, строительству и архитектуре сообщила директор департамента градостроительного развития и архитектуры мэрии Алла Коновницына, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По ее словам, в рамках концепции запланировано оформление городского пространство в стилистике официального бренд-бука мероприятия посредством объектов наружной рекламы, флаговых конструкций и средств декоративной иллюминации.

"Оформление планируется сделать во всех районах в общем количестве 751 элемент. Планируется задействовать 40 поверхностей формата шесть на три метра с различными вариантами макетов, разместить 60 плакатов в формате 1 и 2 с несколькими вариантами макетов", - сказала она.

Кроме того, на 255 "умных" остановках и 100 электронных экранах будут транслироваться информационные материалы. 

Алла Коновницына добавила, что в разных частях города планируется разместить флаги на стационарных и мобильных флаговых композициях. Дополнительной концепцией предусмотрено размещение световых и несветовых консолей на опорах освещения. А на площади Маркина установят световую объемную композицию. 

Депутат Павел Пашинин поинтересовался, почему объемная конструкция будет только в одном месте. 

"Это так достойно выглядит, может в каждом районе сделаем?" - спросил он.

Директор департамента сослалась на то, что на эти цели не выделено дополнительного финансирования. Тогда депутат предложил направить обращение в мэрию, чтобы муниципалитет рассмотрел возможность установки таких конструкций. 

Ранее сообщалось, что на оформление Нижнего Новгорода к 9 Мая и Дню России уйдет 9,5 млн рублей. Еще 2 млн потратят на светодинамическое оформление. 

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Теги:
Гордума День Победы Юбилеи и праздники
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