Световое оформление Нижнего Новгорода к двум праздникам обойдется в 2 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

Почти 2 млн рублей уйдет на светодинамическое оформление территории Нижнего Новгорода к 9 Мая и Дню России. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает городской центр градостроительства и архитектуры.

Заявки принимаются до 31 марта.

Ранее сообщалось, что 9,5 млн рублей уйдет на праздничное оформление Нижнего Новгорода к 9 Мая и Дню России.