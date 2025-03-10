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Общество

Световое оформление Нижнего Новгорода к двум праздникам обойдется в 2 млн рублей

18 марта 2025 07:00  [94] Общество

Фото: Александр Воложанин

Почти 2 млн рублей уйдет на светодинамическое оформление территории Нижнего Новгорода к 9 Мая и Дню России. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Заказчиком работ выступает городской центр градостроительства и архитектуры. 

Заявки принимаются до 31 марта. 

Ранее сообщалось, что 9,5 млн рублей уйдет на праздничное оформление Нижнего Новгорода к 9 Мая и Дню России. 

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Теги:
Госзакупки День Победы День России
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