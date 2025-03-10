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Общество

Свыше 300 нижегородских школьников и студентов учреждений СПО вышли на межрегиональный этап чемпионата "Профессионалы"

18 марта 2025 18:06  [107] Общество
Свыше 300 нижегородских школьников и студентов учреждений СПО вышли на межрегиональный этап чемпионата Профессионалы

Фото: минобрнауки Нижегородской области

Свыше 300 нижегородских школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования вышли на межрегиональный этап Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Об этом стало известно 18 марта в ходе подведения итогов областного этапа состязания.

Церемония закрытия регионального этапа прошла на площадке технопарка «Анкудиновка». В мероприятии приняли участие не только студенты и школьники, показавшие наилучшие результаты, но и их наставники, эксперты чемпионата, а также представители министерства образования и науки Нижегородской области и руководители образовательных учреждений региона.

Как сообщили в областном Минобре, конкурсанты состязались по 77 профессиональным компетенциям в течение 20 дней. Испытания проводились на 30 региональных площадках, навыки и мастерство студентов и школьников оценивали свыше тысячи экспертов: преподаватели и мастера по профессиям нижегородских учреждений системы СПО. В организации были также задействованы более 200 волонтеров.

«Масштаб этого мероприятия всегда поражает своей величиной. Приятно видеть, что в чемпионатном движении активно участвуют как студенты, так и школьники – это наш серьезный вклад в профориентационную работу с подрастающим поколением. Ребята приходят на состязание, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Каждый участник совершенствует свои знания и навыки, получает уникальный опыт и знакомства. «Профессионалы» – это не просто конкурс, а большая идейная задумка, которая вдохновляет на развитие и профессиональный рост», – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

По его словам, в прошлом году нижегородцы смогли занять призовые места в финальном туре чемпионата. Такая высокая планка стала для многих участником ориентиром, стимулом к усиленной подготовке.

«Конечно, соревнования по профессиональному мастерству – это огромный опыт. Во время участия испытываешь настоящий азарт, загораешься новыми идеями! Здорово, что нам удалось пообщаться не только с другими конкурсантами и экспертами, но и с потенциальными работодателями», – поделился студент Шахунского агропромышленного техникума, победитель регионального этапа чемпионата в компетенции «Сити-фермерство» Ярослав Яровников.

Межрегиональный этап состязания стартует уже через две недели. Его мероприятия пройдут сразу в нескольких городах, в том числе и в Нижнем Новгороде.

Напомним, Всероссийский чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы» включен во Всероссийское чемпионатное движение. Состязание проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в национальный проект «Молодежь и дети».

Новый национальный проект реализуется в стране по поручению президента Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Отдельное внимание в рамках нацпроекта уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».

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Теги:
Нацпроект Образование
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