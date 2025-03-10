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Общество

Нижегородцы обсудили строительство нового ЖК в Верхних Печерах

19 марта 2025 08:18  [143] Общество
Нижегородцы обсудили строительство нового ЖК в Верхних Печерах

В Верхних Печерах, на улице Родионова за гипермаркетом "Лента", планируют построить жилой комплекс, включающий три 22-этажных дома, школу и детский сад. Однако проект вызвал споры среди жителей. По данным протокола общественных слушаний, в обсуждении приняли участие 53 человека.  

Некоторые нижегородцы опасаются, что школа и детсад могут остаться лишь на бумаге, так как их строительство запланировано на последнем этапе без указания конкретных сроков. Жители считают, что новые дома увеличат нагрузку на уже существующие образовательные учреждения, которые и так переполнены. В связи с этим участники слушаний предложили выдавать разрешение на строительство только в том случае, если социальные объекты будут возведены в первую очередь.  

Кроме того, горожане обеспокоены нехваткой медицинской инфраструктуры и возможным ухудшением дорожной ситуации. Они отмечают, что на улице Родионова и сейчас часто бывают пробки, а строительство жилого комплекса может только усугубить проблему.  

Еще одна претензия касается сокращения зеленых зон. По словам одного из жителей, небольшой лесок и овраг рядом с домами — это единственное место, где можно побыть на природе, и вместо новой застройки район нуждается в благоустройстве. Другие участники обсуждения указали, что в Верхних Печерах практически нет озелененных территорий и свободных мест для прогулок.  

Однако среди горожан нашлись и те, кто поддержал проект. По их мнению, пустырь, на котором планируется стройка, давно требует благоустройства, а жилая застройка с придомовой территорией станет хорошим решением.  

Некоторые отметили, что пока участок оставался заброшенным, он мало кого интересовал, а теперь, когда появились планы строительства, люди начали возмущаться.  

Застройщиком выступает компания СЗ "Хутор". Участок ей передали в обмен на завершение проблемного "Дома на Горького". Согласно проекту, в новом жилом комплексе предусмотрены школа на 900 учеников, детский сад на 200 мест, поликлиника, рассчитанная на 23 посещения в сутки, а также подземная парковка.

Ранее нижегородцы потребовали отказаться от строительства ЖК возле Борского моста. 

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Теги:
Жилье Общественные слушания Строительство
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