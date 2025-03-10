Госэкспертиза одобрила расширение полигона ТБО в Дзержинске Общество

Фото: Александр Воложанин

Еще три этапа строительства полигона МАГ-1 в Нижегородской области одобрила госэкспертиза. Об этом сообщается в базе ЕГРЗ.

Положительное заключение получили проектная документация и результаты инженерных изысканий 5-7 этапов строительства. Застройщиком выступает ООО "Маг Групп".

Полигон твердых бытовых отходов "МАГ-1" открылся в Нижегородской области в 2012 году. Он предназначен для размещения и обезвреживания твердых бытовых отходов, крупного мусора и промышленных отходов третьего и четвертого классов опасности. Занимает площадь 70 га. Обслуживает Нижний Новгород, Дзержинск и Володарский район.

Ранее сообщалось, что ООО "МАГ Груп" оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение экологических требований при размещении отходов на полигоне твердых коммунальных отходов "МАГ-1".