Кибермошенники обманули более 8,8 тысячи нижегородцев за год

Количество преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и контактным способом превысило 8,8 тысячи случаев в Нижегородской области. Об этом сообщил замначальника 5 отдела УУР ГУ МВД РФ по региону подполковник полиции Олег Тарасов на пресс-конференции в НОИЦ.
С начала 2025 года в регионе было зафиксировано более 1300 преступлений. По прогнозам цифра будет увеличиваться.
Напомним, на пресс-конференции правоохранители также рассказали об основных и новых схемах дистанционного мошенничества.
Ранее сообщалось, раскрываемость преступлений дистанционного мошенничества составляет около 20%.
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