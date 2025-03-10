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Происшествия

Нижегородцы “озолотили” мошенников на 49 млн рублей

18 марта 2025 10:50  [85] Происшествия

За прошедшую неделю в Нижегородской области зафиксировано 111 случаев мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Чаще всего преступники использовали схемы "звонок от службы безопасности банка" (30 эпизодов), "предложение дополнительного заработка" (27 случаев) и "сообщение от знакомого с просьбой занять денег" (17 случаев). Общая сумма ущерба превысила 49 млн рублей.  

Крупнейшей жертвой аферистов стала 46-летняя жительница Нижнего Новгорода. Женщина познакомилась с "инвестором" на сайте знакомств, который предложил ей заработать на криптовалюте. Следуя его инструкциям, она перевела 5,5 млн рублей из личных накоплений и еще 500 тысяч, взятых в кредит. Когда связь с новым знакомым прервалась, нижегородка поняла, что стала жертвой мошенников.  

Еще одна схема — "курьер из прокуратуры". 77-летней пенсионерке из Заволжья позвонили якобы из военной прокуратуры, сообщив, что мошенники украли деньги с ее счета, но средства вернули, и теперь их нужно передать государству. Женщина сняла 344 тысячи рублей и передала курьеру, спрятав деньги в банке с сушеными грибами.  

Простая доверчивость тоже обходится дорого. Охранник из Нижнего Новгорода получил сообщение от "начальника" с просьбой занять денег. Не проверяя, он перевел 62 тысячи рублей на указанные реквизиты.  

Полиция призывает нижегородцев быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись.

Ранее сообщалось, что 12 марта за сутки нижегородцы отдали мошенникам более 3,4 млн рублей. 

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Теги:
МВД мошенники
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