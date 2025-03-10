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Политика

Нижегородская область отвергла законопроект об эвтаназии бездомных животных

19 марта 2025 13:15  [104] Политика
Нижегородская область отвергла законопроект об эвтаназии бездомных животных

Правительство и Заксобрание Нижегородской области высказались против поправок в федеральное законодательство, которые позволяют проводить эвтаназию бездомных животных. Власти региона считают предложенный законопроект не доработанным и подчеркнули, что необходимо учитывать локальные особенности при решении данной проблемы.

Как отмечается в отзыве нижегородских властей, с 2014 года в регионе действует система гуманного обращения с бездомными животными, которая включает отлов, содержание в приютах, стерилизацию и выпуск на волю. Такая практика оказалась успешной, поскольку за десять лет популяция бездомных животных в области сократилась с 15,3 тысячи до 2,6 тысячи, пишет "Коммерсантъ - Приволжье".

Проект федерального закона, внесённый в Госдуму в конце февраля, предлагает властям регионов право устанавливать предельный срок содержания животных в приютах, по истечении которого допускается их умерщвление. Также предлагается исключить возможность возвращения животных в прежнюю среду обитания, если они не проявляют немотивированной агрессии. Нижегородские власти считают, что эвтаназия должна быть не единственным вариантом решения, и предлагают предусмотреть возможность выпуска животных обратно в природную среду.

Директор государственного правового департамента области Леонид Литвиненко отметил, что предложенный законопроект слишком общий и требует дальнейшей проработки. Он подчеркнул, что не указаны условия содержания животных в приютах и другие важные моменты.

Председатель комитета по экологии Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов согласился с необходимостью решения проблемы бездомных животных, но обратил внимание на различия в подходах регионов. По его словам, в северных районах страны собаки используют для работы, а на юге часто образуют опасные стаи. Атмахов также отметил, что проблемы с бездомными животными особенно остро стоят на малонаселённых территориях, где они могут представлять угрозу для людей.

В дополнение, в 2022 году нижегородские депутаты предложили ввести в законодательство термин "немотивированная агрессивность животных", чтобы бороться с агрессией со стороны бездомных животных с помощью кинологов и зоопсихологов. На данный момент ответа на это предложение из федеральных органов власти еще не поступило.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в столице Приволжья собираются отловить более 470 бездомных животных.

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Теги:
Законодательное собрание Собаки
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