Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 марта 2025 17:05  [33] Что известно об обрушении потолка в столовой "Школы 800"
19 марта 2025 15:44  [226] Конкурсный управляющий задержан за коммерческий подкуп в Нижнем Новгороде
19 марта 2025 13:28  [172] Мошенники выманивают данные нижегородцев через их детей
19 марта 2025 11:55  [1065] Нижегородку, натравившую алабая на соседа, приговорили к 7 годам колонии
19 марта 2025 11:46  [1364] На молокозаводе в Павлове раскрыли схему обмана с продлением сроков годности продукции
19 марта 2025 10:30  [197] Нижегородцы потеряли 1,5 млн рублей при попытке купить криптовалюту
18 марта 2025 20:46  [378] Жителя Нижегородской области осудят за убийство родной матери
18 марта 2025 20:25  [381] В Богородске арестовали обвиняемого в краже из нефтепродуктопровода
18 марта 2025 19:20  [357] Кибермошенники обманули более 8,8 тысячи нижегородцев за год
18 марта 2025 18:14  [894] Отравление нижегородца лимонадом закончилось проверкой прокуратуры
Происшествия

Конкурсный управляющий задержан за коммерческий подкуп в Нижнем Новгороде

19 марта 2025 15:44  [226] Происшествия

Фото: УФСБ России по Нижегородской области

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали конкурсного управляющего одной из компаний города. Его подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. 

По данным следствия, мужчина, исполняя должностные обязанности, незаконно потребовал от учредителя этой компании более 3,5 миллиона рублей. Взамен он обещал бездействие в рамках процедуры банкротства.  

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ.  

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия. Правоохранители выясняют, были ли у подозреваемого сообщники, а также проверяют его возможную причастность к другим преступлениям. 

Ранее сообщалось, два инспектора Ростехнадзора получили срок за взятки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки СК РФ
Поделиться:
Новости по теме
14 марта 2025 08:45  [613] Нижегородец получил 3 года, пытаясь заработать на передаче взятки
12 марта 2025 14:16  [803] СК возбудил уголовное дело о взятках в нижегородском филиале РАНХиГС
03 марта 2025 13:50  [690] Средняя взятка в Нижегородской области снизилась до 174,5 тысячи рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph