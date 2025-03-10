Конкурсный управляющий задержан за коммерческий подкуп в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: УФСБ России по Нижегородской области

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали конкурсного управляющего одной из компаний города. Его подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным следствия, мужчина, исполняя должностные обязанности, незаконно потребовал от учредителя этой компании более 3,5 миллиона рублей. Взамен он обещал бездействие в рамках процедуры банкротства.

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия. Правоохранители выясняют, были ли у подозреваемого сообщники, а также проверяют его возможную причастность к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, два инспектора Ростехнадзора получили срок за взятки.