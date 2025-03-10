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Общество

Нижегородцы смогут бесплатно проверить иммунитет к опасным инфекциям

19 марта 2025 18:48  [236] Общество
Нижегородцы смогут бесплатно проверить иммунитет к опасным инфекциям

С 24 марта по 6 апреля жители Нижегородской области смогут пройти бесплатное тестирование на наличие иммунитета к различным инфекционным заболеваниям. Исследование организовано Роспотребнадзором и направлено на оценку уровня популяционного иммунитета.  

В рамках обследования у участников определят антитела к кори, краснухе, паротиту, дифтерии, а также вирусным гепатитам A, B, C, D и E. После завершения анализа каждый получит индивидуальные результаты.  

Дополнительно дети и подростки до 18 лет смогут принять участие в проекте "100 000 + Я" – Национальной генетической инициативе. В рамках программы им проведут полное расшифрование генома, что поможет выявить предрасположенность к дефициту витаминов, ожирению, переносимости лактозы и глютена, а также оценить возможные риски при занятиях спортом.

По итогам исследования каждому участнику предоставят персональный "Генетический портрет" с рекомендациями по здоровому образу жизни.

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Теги:
Здоровье Инфекция Роспотребнадзор
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