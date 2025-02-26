В список террористов внесли 28-летнего жителя Нижегородской области Происшествия

28-летний Олег Хайруллин* из Нижегородской области попал в перечень экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Хайруллин родом из Сарова. Причины внесения его в список не раскрываются.

Ранее в этот перечень уже включили двух местных подростков, а также 18-летнего юношу.

Недавно правоохранители сообщили, что в регионе за последний год резко выросло число преступлений террористической направленности.

*Включен в перечень террористов и экстремистов в РФ