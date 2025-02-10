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Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали мужчину с 40 свертками мефедрона

12 февраля 2025 08:00  [87] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Московском районе Нижнего Новгорода задержали 30-летнего мужчину, у которого обнаружили 40 свертков с мефедроном. Предположительно, он намеревался распространять запрещенные вещества на территории города.  

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемого возле одного из домов на улице Народной. При личном досмотре в кармане его куртки нашли перчатку, внутри которой находился сверток с 40 пакетиками неизвестного вещества.  

Экспертиза подтвердила, что в двух случайно отобранных пакетах содержится мефедрон общей массой 2,88 грамма.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). По ходатайству следователя подозреваемого взяли под стражу.  

На допросе он признался в содеянном и заявил, что решил подработать курьером, чтобы поправить свое финансовое положение. Ведется следствие.  

Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, – до 20 лет лишения свободы.

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Теги:
МВД Наркотики Уголовное дело
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