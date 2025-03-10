Нижегородская школьница лишила родителей 300 тысяч рублей ради игры Происшествия

В Кстовском районе родители лишилась более 300 тысяч рублей, после общения несовершеннолетней дочки с мошенниками. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Школьница рассказала, что хотела получить игровую валюту в одной из игр и перешла по неизвестной ссылке в чат-бот. Одно из условий было отправить скриншоты экранов с телефонов родителей. Также она переименовали кредитные карты по указке аферистов. В итоге мошенники украли 302 100 рублей со счетов родителей девочки.

Возбуждено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве. Аферистов ищут.

Напомним, в России участились случаи мошенничества через воздействие на детей.

Ранее стали известны самые распространенные способы дистанционного мошенничества в Нижегородской области.