Нижегородская школьница лишила родителей 300 тысяч рублей ради игры

В Кстовском районе родители лишилась более 300 тысяч рублей, после общения несовершеннолетней дочки с мошенниками. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Школьница рассказала, что хотела получить игровую валюту в одной из игр и перешла по неизвестной ссылке в чат-бот. Одно из условий было отправить скриншоты экранов с телефонов родителей. Также она переименовали кредитные карты по указке аферистов. В итоге мошенники украли 302 100 рублей со счетов родителей девочки.
Возбуждено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве. Аферистов ищут.
Напомним, в России участились случаи мошенничества через воздействие на детей.
Ранее стали известны самые распространенные способы дистанционного мошенничества в Нижегородской области.
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