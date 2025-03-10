Мошенники выманивают данные нижегородцев через их детей

Киберпреступники придумали новый способ обмана – они звонят или пишут детям, представляясь сотрудниками поликлиник, и предлагают пройти профилактический осмотр. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Бокал прессека".
Перед "записью на приём" злоумышленники просят несовершеннолетних сообщить четырёхзначный код из SMS. Вероятно, таким образом они пытаются получить доступ к родительскому кабинету на "Госуслугах".
Медицинские учреждения никогда не взаимодействуют с детьми напрямую – информацию о приёмах передают либо через родителей, либо через школьных учителей.
Ранее выяснилось, по каким схемам нижегородцев разводят чаще всего.
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