Мошенники выманивают данные нижегородцев через их детей Происшествия

Киберпреступники придумали новый способ обмана – они звонят или пишут детям, представляясь сотрудниками поликлиник, и предлагают пройти профилактический осмотр. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Бокал прессека".

Перед "записью на приём" злоумышленники просят несовершеннолетних сообщить четырёхзначный код из SMS. Вероятно, таким образом они пытаются получить доступ к родительскому кабинету на "Госуслугах".

Медицинские учреждения никогда не взаимодействуют с детьми напрямую – информацию о приёмах передают либо через родителей, либо через школьных учителей.

Ранее выяснилось, по каким схемам нижегородцев разводят чаще всего.