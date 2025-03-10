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Общество

Нижегородцы начали присылать СМС о сроках регистрации недвижимости

20 марта 2025 20:41  [41] Общество
Нижегородцы начали присылать СМС о сроках регистрации недвижимости

В Нижегородской области с марта 2025 года заработала система оповещения граждан о сроках регистрации прав собственности и постановки на кадастровый учет. Теперь заявители получают СМС-уведомления с информацией о ходе обработки их запросов. На данный момент жителям региона отправлено уже около 39 тысяч таких сообщений, а представителям бизнеса – 2,5 тысячи.  

Как рассказала директор Уполномоченного многофункционального центра (МФЦ) Нижегородской области Светлана Мусарская, с начала года в МФЦ за этими услугами обратились более 188 тысяч человек, среди которых почти 12 тысяч – предприниматели. Система оповещений позволяет заявителям получать не только сведения о реальных сроках выполнения их запросов, но и информацию о готовности документов. В сообщении также указывается адрес, где можно их забрать.  

Подать документы на регистрацию прав собственности и кадастровый учет можно не только через МФЦ, но и онлайн – в личном кабинете на портале Росреестра.  

По словам руководителя Управления Росреестра по Нижегородской области Оксаны Штейн, специалисты ведомства ежемесячно рассматривают свыше 10 тысяч обращений, связанных с кадастровым учетом и регистрацией объектов недвижимости. Ведомство стремится обрабатывать заявления в кратчайшие сроки, и в некоторых случаях регистрация может занять всего один день. Новая система оповещений дает возможность заявителям точно знать, сколько времени потребовалось на выполнение их запроса.  

Срок оказания услуг зависит от сложности обращения и может составлять от одного до 12 рабочих дней. 

Ранее сообщалось, что сроки получения муниципальных услуг значительно сократят в Нижегородской области. 

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Теги:
Недвижимость Росреестр
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