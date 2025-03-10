Что известно о пострадавшем при возгорании в нижегородском "Океанисе" Общество

31-летний электрик ООО "Акватория развлечений" пострадал при возгорании в ТРЦ "Океанис" утром 21 марта. Об этом сообщает Гострудинспекция по Нижегородской области.

Согласно опубликованным данным, мужчина выполнял замену автоматического выключателя в коробке отбора мощности на шинопроводе в торговом центре. При выполнении работ произошло короткое замыкание.

Работник получил ожоги. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в больницу. Информации о характере тяжести полученных травм еще нет.

В случае тяжелого несчастного случая на производстве председателем комиссии по расследованию является инспектор труда региональной гострудинспекции.

Напомним, в торговом центре "Океанис" в Нижнем Новгороде произошла эвакуация из-за короткого замыкания, которое привело к возгоранию.

Ранее сообщалось, Гострудинспекция проводит проверку после появления информации о массовых увольнениях на Павловском молочном заводе.