Что известно о пострадавшем при возгорании в нижегородском "Океанисе"

31-летний электрик ООО "Акватория развлечений" пострадал при возгорании в ТРЦ "Океанис" утром 21 марта. Об этом сообщает Гострудинспекция по Нижегородской области.
Согласно опубликованным данным, мужчина выполнял замену автоматического выключателя в коробке отбора мощности на шинопроводе в торговом центре. При выполнении работ произошло короткое замыкание.
Работник получил ожоги. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в больницу. Информации о характере тяжести полученных травм еще нет.
В случае тяжелого несчастного случая на производстве председателем комиссии по расследованию является инспектор труда региональной гострудинспекции.
Напомним, в торговом центре "Океанис" в Нижнем Новгороде произошла эвакуация из-за короткого замыкания, которое привело к возгоранию.
Ранее сообщалось, Гострудинспекция проводит проверку после появления информации о массовых увольнениях на Павловском молочном заводе.
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