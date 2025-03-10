Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 марта 2025 18:14  [25] Нижегородские больницы проверят на предмет занижения зарплат сотрудникам
21 марта 2025 18:00  [83] Семейную ипотеку на вторичку можно брать в 22 городах Нижегородской области
21 марта 2025 17:26  [116] Что известно о пострадавшем при возгорании в нижегородском "Океанисе"
21 марта 2025 17:16  [131] Нижегородец поймал 18-килограммового сома на реке Пьяна
21 марта 2025 17:06  [126] Более 1,2 тысячи парковок для СИМ планируется создать в Нижнем Новгороде
21 марта 2025 16:58  [148] Росздравнадзор изымает из аптек партию популярного аспирина
21 марта 2025 16:45  [134] Труженице тыла Софии Балакиной из Дзержинска дали медаль "80 лет Победы"
21 марта 2025 16:28  [130] Весенняя охота на медведя стартовала в Нижегородской области 21 марта
21 марта 2025 16:26  [107] Межрегиональный фестиваль "IT-пати" прошел в Арзамасе
21 марта 2025 16:09  [151] Нижневолжскую набережную перекроют из-за соревнований 22-23 марта
Общество

Что известно о пострадавшем при возгорании в нижегородском "Океанисе"

21 марта 2025 17:26  [116] Общество

31-летний электрик ООО "Акватория развлечений" пострадал при возгорании в ТРЦ "Океанис" утром 21 марта. Об этом сообщает Гострудинспекция по Нижегородской области.

Согласно опубликованным данным, мужчина выполнял замену автоматического выключателя в коробке отбора мощности на шинопроводе в торговом центре. При выполнении работ произошло короткое замыкание.

Работник получил ожоги. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в больницу. Информации о характере тяжести полученных травм еще нет.

В случае тяжелого несчастного случая на производстве председателем комиссии по расследованию является инспектор труда региональной гострудинспекции.

Напомним, в торговом центре "Океанис" в Нижнем Новгороде произошла эвакуация из-за короткого замыкания, которое привело к возгоранию.

Ранее сообщалось, Гострудинспекция проводит проверку после появления информации о массовых увольнениях на Павловском молочном заводе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда несчастный случай Эвакуация
Поделиться:
Новости по теме
20 марта 2025 11:09  [1036] "Фантомное" предприятие торговало молочкой в Нижегородской области
19 февраля 2025 12:22  [671] Роструд расследует ДТП с микроавтобусом и мусоровозом в Большой Ельне
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph