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Общество

Нижегородский молокозавод выпускал продукцию без нужного оборудования

21 марта 2025 12:09  [179] Общество
Нижегородский молокозавод выпускал продукцию без нужного оборудования

В ходе проверки специалисты Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл выявили нарушение на молокоперерабатывающем предприятии ООО "Молочный завод Перевозский". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка проводилась в рамках исполнения законодательства по пресечению оборота фальсифицированных товаров и продукции с утраченной прослеживаемостью. Было установлено, что на заводе отсутствует оборудование для производства и переработки молочной продукции, что нарушает требования законодательства.  

Несмотря на отсутствие необходимого оборудования, предприятие продолжало оформлять производственные сертификаты через ФГИС "ВетИС" с помощью компонента "Меркурий". Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) осуществлялось на основании заявок и товарно-транспортных накладных.  

Директор предприятия сообщил, что оборудование для переработки молока было перевезено на новый адрес за пределы Нижегородской области. Для обеспечения непрерывности производства сотрудники компании передавали в госветслужбу информацию о производимом объеме продукции.  

По факту выявленных нарушений, 18 марта 2025 года предприятию было выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.  

Кроме того, в соответствии с приказом Минсельхоза России, информация о предприятии была изменена в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии, теперь оно числится как предприятие по ввозу/ вывозу и реализации подконтрольной продукции.

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Теги:
Перевозский район Россельхознадзор фальсификат
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