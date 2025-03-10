Павловский молокозавод отреагировал на информацию о массовых увольнениях Экономика

Представители Павловского молокозавода назвали ложной информацию о массовых увольнениях, появившуюся накануне в СМИ. Редакция НИА "Нижний Новгород" получила комментарий на предприятии.

Из ответа на официальный запрос следует, что в феврале 2025 года с завода ушли по собственному желанию шесть сотрудников. При этом на работу взяли 16 новых.

Также представители предприятия высказались по поводу обвинений в изменении сроков годности творога. С их слов, сроки менялись из-за неправильно выставленной даты фасовки. Сотрудникам пришлось вручную менять данные на уже расфасованных продуктах. При исправлении ошибок срок годности увеличен не был.

Еще там подчеркнули, что по итогам проверок в январе-феврале 2025 года на заводе не было выявлено никаких нарушений производства молочной продукции.

Ранее сообщалось, что информацией о якобы массовых увольнениях с завода в Павлове заинтересовалась Трудовая инспекция.