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Происшествия

Студентка из Петербурга лишилась 4 млн рублей, приехав погостить в Дзержинск

21 марта 2025 20:00  [124] Происшествия

Мошенники, представившиеся представителями Центробанка, выманили 4 млн рублей у 21-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, мошенники связались с пострадавшей через мессенджер со скрытых номеров, сообщив о сомнительных операциях по ее счету. Злоумышленники предложили девушке перевести ее сбережения на "безопасный" счет. Наивная студентка перевела 4 млн на счета мошенников через банкомат. Пострадавшая поняла, что ее обманули, когда гостила у родителей в Дзержинске.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Правоохранители пытаются установить личности преступников.

Напомним,  раскрываемость преступлений кибермошенничества составляет около 20%.

Ранее сообщалось, почти 400 млн рублей лишились нижегородцы из-за дистанционного мошенничества в 2024 году.

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Теги:
МВД Мошенничество Уголовное дело
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