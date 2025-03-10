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Культура и отдых

Нижний Новгород открыл цифровой портал для общения с Максимом Горьким

21 марта 2025 15:14  [1] Культура и отдых
Нижний Новгород открыл цифровой портал для общения с Максимом Горьким

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В туристско-информационном центре на улице Кожевенной, 10 открылся цифровой портал "Диалоги с Горьким", который стал частью мероприятий по популяризации творчества великого писателя. Этот проект направлен на привлечение внимания жителей и туристов к культурным памятникам Нижнего Новгорода с использованием современных технологий, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Цель проекта — создать уникальное культурное пространство, посвящённое истории "Ночлежки" и отражающее атмосферу ночлежной квартиры из пьесы Максима Горького "На дне". Портал представляет собой интерактивный стенд, на котором можно пообщаться с цифровым двойником писателя. Этот стенд позволяет гостям задавать вопросы о биографии Горького, его произведениях, а также узнать о жизни на улице Кожевенной и истории ночлежки Бугрова.

Проект включает два модуля: "Начать диалог" и "Виртуальный музей", которые предлагают статьи, экспонаты и экскурсии. Для начала общения достаточно прикоснуться к экрану и выбрать нужный раздел. Это позволяет гостям не только изучить культурное наследие города, но и сделать знакомство с писателем интересным для людей разных возрастов.

Отметим, что проект является частью плана по развитию туристического пространства города. В здании на Кожевенной, 10, также расположен туристско-информационный центр и арт-площадка. Здесь гости могут выбрать экскурсии по Нижнему Новгороду, а также посетить выставки, спектакли и лекции, организованные на творческом этаже.

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Теги:
Максим Горький Туризм
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