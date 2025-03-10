Жители Городца пожаловались на мазутные пятна на Волге Общество

Фото: Александр Воложанин

Один из жителей Городца обнаружил мазутные пятна на поверхности Волги. Видеозапись опубликована в сообществе "Проблемы Городца".

На берегу реки также заметны следы мазутной сажи. Причины возникновения мазутных пятен пока остаются неизвестными. Местные жители обеспокоены потенциальным экологическим ущербом.

Ранее сообщалось, на ликвидацию последствий возгорания на нелегальной свалке в Московском районе направят 580 тысяч рублей.