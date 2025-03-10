Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 марта 2025 20:41  [8] Нижегородцы начали присылать СМС о сроках регистрации недвижимости
20 марта 2025 20:00  [109] Дом с разрушающимся фасадом на Белинке обследуют на следующей неделе
20 марта 2025 17:39  [177] 9 разворотных автобусных площадок отремонтируют в Нижнем Новгороде
20 марта 2025 17:22  [173] Отказавшимся от курения работникам предложили дать дополнительную неделю отпуска
20 марта 2025 16:32  [187] 61 таксиста-мигранта выдворили из Нижегородской области
20 марта 2025 16:23  [198] Строительство Ледовой арены на Стрелке должно завершиться к осени
20 марта 2025 16:10  [181] Минтранс прокомментировал инцидент с автобусом с разбитым стеклом в "Окском береге"
20 марта 2025 15:39  [197] Сроки получения муниципальных услуг сократят в Нижегородской области
20 марта 2025 14:59  [254] Две остановки в Нижнем Новгороде стали называться по-новому
20 марта 2025 14:45  [210] Нижегородские врачи спасли младенца с тяжелой патологией почек
Общество

Дом с разрушающимся фасадом на Белинке обследуют на следующей неделе

20 марта 2025 20:00  [109] Общество

Обрушение фрагментов штукатурки на фасаде дома №122а на улице Белинского взято под контроль. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ассоциации пяти ДУКов города в ответ на официальный запрос.  

На фасаде здания уже разместили предупреждающие таблички, а зону у эркера оградили сигнальной лентой.  

Как оказалось, капитальный ремонт кровли и фасада этого дома проводился в 2021 году Фондом капитального ремонта МКД Нижегородской области. Подрядчик несет ответственность за объект, поскольку гарантийные обязательства все еще действуют.  

Комиссионное обследование дома запланировано на следующую неделю. Подрядная организация ФКР уже получила соответствующее уведомление.

Напомним, жалобы на обвалившуюся штукатурку от нижегородцев появились в социальных сетях утром 20 марта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДУК Нижегородский район Фасады
Поделиться:
Новости по теме
09 февраля 2025 14:08  [1670] Фасад Главного ярмарочного дома восстановят после пожара 9 февраля
29 января 2025 19:32  [789] Скрытые дефекты выявлены на рухнувшем карнизе ОКН на Семашко в Нижнем Новгороде
20 января 2025 19:09  [1005] Фасад дома на Семашко обрушился на автомобили в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph