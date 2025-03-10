Дом с разрушающимся фасадом на Белинке обследуют на следующей неделе Общество

Обрушение фрагментов штукатурки на фасаде дома №122а на улице Белинского взято под контроль. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ассоциации пяти ДУКов города в ответ на официальный запрос.

На фасаде здания уже разместили предупреждающие таблички, а зону у эркера оградили сигнальной лентой.

Как оказалось, капитальный ремонт кровли и фасада этого дома проводился в 2021 году Фондом капитального ремонта МКД Нижегородской области. Подрядчик несет ответственность за объект, поскольку гарантийные обязательства все еще действуют.

Комиссионное обследование дома запланировано на следующую неделю. Подрядная организация ФКР уже получила соответствующее уведомление.

Напомним, жалобы на обвалившуюся штукатурку от нижегородцев появились в социальных сетях утром 20 марта.