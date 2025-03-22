Два человека погибли на ночном пожаре в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

Двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме в селе Ризоватово Починковского района ночью 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Нижегородской области.

Огонь охватил территорию площадью 134 квадратных метров. Извещателя в доме не было.

Мужчин спасти не удалось, их личности устанавливаются.

По предварительным данным, погибшие обогревались от тепловой пушки. Причиной пожара могла стать неисправность электросети.

Ранее сообщалось, пожилая женщина погибла на пожаре в арзамасском общежитии.