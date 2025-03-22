Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
22 марта 2025 12:45  [1] Мошенники обманули пенсионерку на 1,65 млн в Нижнем Новгороде
22 марта 2025 06:00  [273] Бастрыкин поручил проверить состояние моста в Нижегородской области
21 марта 2025 20:00  [364] Студентка из Петербурга лишилась 4 млн рублей, приехав погостить в Дзержинск
21 марта 2025 19:40  [602] Число выдворенных из Нижегородской области мигрантов увеличилось на 76%
21 марта 2025 18:59  [366] Нижегородка лишилась квартиры, став жертвой обмана своего любовника
21 марта 2025 18:36  [614] Названы регионы-лидеры по преступности в Нижнем Новгороде
21 марта 2025 17:43  [376] Суд отправил сотрудницу нижегородского минграда под домашний арест
21 марта 2025 12:25  [1160] Работавшие под видом массажных салонов бордели накрыли в Нижегородской области
21 марта 2025 11:24  [389] Неадекватный водитель устроил гонки с полицией в нижегородском ЖК "Юг"
21 марта 2025 11:04  [426] ФСБ: нижегородцу грозит срок за сотрудничество с украинскими террористами
Происшествия

Мошенники обманули пенсионерку на 1,65 млн в Нижнем Новгороде

22 марта 2025 12:45  [1] Происшествия

Жительница Ленинского района перевела 1,65 млн рублей мошенникам. Об этом сообщает полиция Нижегородской области.

По предварительным данным, злоумышленник во время телефонного звонка представился менеджером банка. Он убедил пенсионерку, что ее денежные сбережения используются для финансирования недружественной страны. Пострадавшая поверила мошеннику и перевела деньги на “безопасный” счет.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы уже писали о самых распространенных схемах кибермошенничества. Аферисты нередко представляются сотрудниками правоохранительных органов, операторов сотовой связи и банков. 

Кроме того, раскрываемость преступлений дистанционного мошенничества составляет всего 20%.

Ранее сообщалось, нижегородская школьница перевела обманщикам 300 тысяч рублей родительских сбережений.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Мошенничество Полиция
Поделиться:
Новости по теме
21 марта 2025 20:00  [364] Студентка из Петербурга лишилась 4 млн рублей, приехав погостить в Дзержинск
18 марта 2025 19:20  [487] Кибермошенники обманули более 8,8 тысячи нижегородцев за год
18 марта 2025 10:50  [512] Нижегородцы “озолотили” мошенников на 49 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородская небывальщина Максима Приданова: фото с открытия выставки в НГХМ
22 марта 2025 12:29"Нижегородская небывальщина" Максима Приданова: фото с открытия выставки в НГХМ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph