Мошенники обманули пенсионерку на 1,65 млн в Нижнем Новгороде Происшествия

Жительница Ленинского района перевела 1,65 млн рублей мошенникам. Об этом сообщает полиция Нижегородской области.

По предварительным данным, злоумышленник во время телефонного звонка представился менеджером банка. Он убедил пенсионерку, что ее денежные сбережения используются для финансирования недружественной страны. Пострадавшая поверила мошеннику и перевела деньги на “безопасный” счет.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы уже писали о самых распространенных схемах кибермошенничества. Аферисты нередко представляются сотрудниками правоохранительных органов, операторов сотовой связи и банков.

Кроме того, раскрываемость преступлений дистанционного мошенничества составляет всего 20%.

Ранее сообщалось, нижегородская школьница перевела обманщикам 300 тысяч рублей родительских сбережений.