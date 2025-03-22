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Экономика

Завод по производству одноразовых медицинских шприцев планируется открыть в Кстовском округе

23 марта 2025 11:23  [91] Экономика

Завод по производству одноразовых медицинских шприцев планируется открыть в Кстовском округе. Об этом сообщается на инвестиционном портале региона.

Промышленный объект может появиться около деревни Зелецино. На заводе планируется создать линию печати с производительностью около 200 штук в минуту, линию сборки — 120 штук в минуту и упаковочного отделения со скоростью упаковки до 260 штук в минуту. 

Ожидается, что с открытием предприятия будет создано 480 рабочих мест. 

Проект курирует Корпорация развития Нижегородской области. Его реализация, планируется, займет 2,5 года. Инвестиции в строительство составят 1,6 млрд рублей, которые окупятся за 6 лет.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в капитал Нижегородской области вырос на 76%. Также стало известно, что новый завод по производству автомобилей может появиться в Городецком районе. 

 

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Теги:
Завод Инвестиции Медицина и здоровье
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