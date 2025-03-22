Завод по производству одноразовых медицинских шприцев планируется открыть в Кстовском округе Экономика

Завод по производству одноразовых медицинских шприцев планируется открыть в Кстовском округе. Об этом сообщается на инвестиционном портале региона.

Промышленный объект может появиться около деревни Зелецино. На заводе планируется создать линию печати с производительностью около 200 штук в минуту, линию сборки — 120 штук в минуту и упаковочного отделения со скоростью упаковки до 260 штук в минуту.

Ожидается, что с открытием предприятия будет создано 480 рабочих мест.

Проект курирует Корпорация развития Нижегородской области. Его реализация, планируется, займет 2,5 года. Инвестиции в строительство составят 1,6 млрд рублей, которые окупятся за 6 лет.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в капитал Нижегородской области вырос на 76%. Также стало известно, что новый завод по производству автомобилей может появиться в Городецком районе.