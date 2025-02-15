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Общество

2,6 млрд рублей уйдет на расселение аварийных домов в Нижнем Новгороде в 2025 году

19 февраля 2025 06:30  [73] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

На завершение реализации первого этапа программы "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года" предусмотрено 2 млрд 608 млн рублей. Об этом на заседании постоянной думской комиссии по развитию города, строительству и архитектуре сообщила директор департамента строительства и капитального ремонта мэрии Татьяна Гераськина, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Она напомнила, что реализация программы предусмотрена в четыре этапа, каждый рассчитан на два года. 

На первом этапе предусмотрено расселение более 24 тысяч квадратных метров аварийного жилья, МКУ "ГлавУКС" по муниципальному заказу предстоит построить три многоквартирных дома. Их уже начали возводить в Автозаводском, Сормовском и Приокском районах. Установлен срок выполнения работ — ноябрь 2025 года.

На втором этапе планируется расселение более 20 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Сейчас прорабатываются участки для дальнейшего проектирования и строительства четырех многоквартирных домов общей площадью более 30 тысячи квадратных метров в Ленинском, Сормовском и Советском районах. 

По словам Татьяны Гераськиной, в 2024 году финансирование мероприятий первого этапа программу за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий", областного и городского бюджетов составило 1 млрд 533 млн рублей.

"Они были направлены на выплаты собственникам жилых помещений на приобретение квартир и на строительство трех домов. В итоге в 2024 году расселено 147 квартир (286 человек) — более трех тысяч квадратных метров", - сказала чиновница.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ведётся строительство трёх многоквартирных домов для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья.

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Теги:
Ветхий фонд Гордума Переселение
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