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Общество

Нижегородцам напомнили о типичных осложнениях после пластических операций

23 марта 2025 15:31  [124] Общество

Хирург Надежда Рождественская рассказала о типичных осложнениях после пластических операций. Врач дала комментарий телеграм-каналу “Бокал прессека”.

По ее словам, некачественная эстетическая операция может вызвать асимметрию, образование келоидных рубцов и снижение чувствительности кожи. Также возможны непредсказуемые реакции организма на импланты, инфекционные осложнения, аллергические реакции на анестезию, тромбоэмболия и другие. 

Надежда Рождественская отметила, что осложнения в пластической хирургии встречаются, но при правильном подходе их риск можно минимизировать.

"Ключевыми факторами успешного исхода являются профессионализм хирурга, адекватная подготовка к операции и строгий контроль за процессом заживления", — сказала она.

Пациентам рекомендуют придерживаться простых правил, чтобы избежать или минимизировать возможные осложнения. 

  • Стоит ответственно подойти к выбору опытного хирурга и клиники: проверить лицензию, спросить про опыт проведения аналогичных операций.  
  • Строго придерживаться назначенных врачом предоперационных процедур: сдача анализов, консультация с терапевтом и другими специалистами, отказ от курения и алкоголя.  
  • Выполнять все рекомендации врача после операции: соблюдать режим отдыха, отказаться от физической нагрузки и другие
  • Контролировать состояния после операции: посещать врача, своевременно реагировать на тревожные симптомы.  

Раньше сообщалось, что нижегородка спровоцировала рост опухоли на коже после вредного совета.

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Теги:
Здоровье Медицина и здоровье
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