Нижегородцам напомнили о типичных осложнениях после пластических операций

Хирург Надежда Рождественская рассказала о типичных осложнениях после пластических операций. Врач дала комментарий телеграм-каналу “Бокал прессека”.
По ее словам, некачественная эстетическая операция может вызвать асимметрию, образование келоидных рубцов и снижение чувствительности кожи. Также возможны непредсказуемые реакции организма на импланты, инфекционные осложнения, аллергические реакции на анестезию, тромбоэмболия и другие.
Надежда Рождественская отметила, что осложнения в пластической хирургии встречаются, но при правильном подходе их риск можно минимизировать.
"Ключевыми факторами успешного исхода являются профессионализм хирурга, адекватная подготовка к операции и строгий контроль за процессом заживления", — сказала она.
Пациентам рекомендуют придерживаться простых правил, чтобы избежать или минимизировать возможные осложнения.
Раньше сообщалось, что нижегородка спровоцировала рост опухоли на коже после вредного совета.
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