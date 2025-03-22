Нижегородцам напомнили о типичных осложнениях после пластических операций Общество

Хирург Надежда Рождественская рассказала о типичных осложнениях после пластических операций. Врач дала комментарий телеграм-каналу “Бокал прессека”.

По ее словам, некачественная эстетическая операция может вызвать асимметрию, образование келоидных рубцов и снижение чувствительности кожи. Также возможны непредсказуемые реакции организма на импланты, инфекционные осложнения, аллергические реакции на анестезию, тромбоэмболия и другие.

Надежда Рождественская отметила, что осложнения в пластической хирургии встречаются, но при правильном подходе их риск можно минимизировать.

"Ключевыми факторами успешного исхода являются профессионализм хирурга, адекватная подготовка к операции и строгий контроль за процессом заживления", — сказала она.

Пациентам рекомендуют придерживаться простых правил, чтобы избежать или минимизировать возможные осложнения.

Стоит ответственно подойти к выбору опытного хирурга и клиники: проверить лицензию, спросить про опыт проведения аналогичных операций.

Строго придерживаться назначенных врачом предоперационных процедур: сдача анализов, консультация с терапевтом и другими специалистами, отказ от курения и алкоголя.

Выполнять все рекомендации врача после операции: соблюдать режим отдыха, отказаться от физической нагрузки и другие

Контролировать состояния после операции: посещать врача, своевременно реагировать на тревожные симптомы.

Раньше сообщалось, что нижегородка спровоцировала рост опухоли на коже после вредного совета.