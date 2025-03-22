Сотрудница нижегородского завода перевела мошенникам 900 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении МВД.
Злоумышленники под видом сотрудников различных организаций убедили 20-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, что с ее банковского счета кто-то перевел деньги в недружественную страну.
Поверив мошенникам, она продала ювелирные украшения и оформила в банке кредит. Затем перевела все деньги на якобы безопасный счет, который ей назвали звонившие.
Расследуется уголовное дело, аферистов ищут.
Ранее сообщалось, что мошенники обманули пенсионерку на 1,65 млн рублей в Нижнем Новгороде.
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