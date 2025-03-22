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Спорт

Соревнования по айс-кроссу на Чкаловской лестнице опять перенесли

22 марта 2025 14:00  [84] Спорт
Соревнования по айс-кроссу на Чкаловской лестнице опять перенесли

Фото: Александр Воложанин

Все заезды этапа открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках PARI ICE CROSS (0+) пройдут в воскресенье 23 марта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Всероссийская федерация скоростного спуска на коньках.

Соревнования ранее уже были перенесены на 22 и 23 марта. Однако по решению организаторов все заезды состоятся в один день - 23 марта.  

Напомним, соревнования по по айс-кроссу такого уровня пройдут в Нижнем Новгороде впервые. Длина установленной на Чкаловской лестнице трассы составляет 270 метров с перепадом высот 33 метра. В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из России, Беларуси, Японии, Швейцарии, Франции и Польши. Среди участников есть и нижегородцы.

Ранее сообщалось, движение по Нижневолжской набережной ограничат в связи с проведением соревнований скоростному спуску на коньках.

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Теги:
Конькобежный спорт ОКН Спорт
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