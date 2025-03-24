Минтруд назвал наиболее востребованных специалистов в ближайшие 5 лет

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Минтруд разработал прогноз кадровых потребностей на 2024-2029 годы. Информацией поделилось издание РБК, в чьем распоряжении оказался документ профильного министерства.
Наибольший рост по числу сотрудников покажут сразу несколько отраслей:
- оказание персональных услуг (+348 тысяч);
- обрабатывающие производства (+203 тысяч);
- транспортировка и хранение (+194 тысяч);
- гостиничный бизнес и общепит (+168 тысяч);
- наука (+160 тысяч);
- информация и связи (+90 тысяч);
- здравоохранение (+70 тысяч).
Снижение спроса на рабочие кадры будет наблюдаться в торговле (-233 тысяч), госуправлении (-66 тысяч), сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром (-57 тысяч), сельском хозяйстве (-40 тысяч), сферах недвижимости (-30 тысяч), культуры и спорта (-20 тысяч), финансов и страхования (-10 тысяч).
Ранее сообщалось, сектор промышленности остается самым востребованным для трудоустройства в Нижегородской области.
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