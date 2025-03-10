Строительство Ледовой арены на Стрелке должно завершиться к осени

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Строительные работы на новой Ледовой арене в Нижнем Новгороде активно продолжаются, их планируют завершить к осени 2025 года. Такая информация появилась в официальном сообществе объекта ВКонтакте.
В частности, уже готова плита с ледовым оборудованием. Также продолжается монтаж фасадных панелей и отделка помещений.
Напомним, строительство хоккейной арены на Стрелке вместимостью 12 тысяч человек началось в 2022 году. Срок сдачи объекта запланирован на этот год.
Кроме того, нижегородцам показали, как будет выглядеть фасад новой Ледовой арены, а также раздевалка ХК "Торпедо".
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