В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на съём жилья для молодых семей Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Александр Демин выступили с инициативой ввести налоговый вычет на аренду жилья для молодых семей. Соответствующий документ направлен в Министерство финансов РФ, сообщает телеканал "360".

Суть предложения заключается в том, что молодые семьи, арендующие жилье, смогут получать налоговый вычет в размере 13% от ежемесячного платежа. Если, например, ежемесячная плата за аренду составляет 50 тысяч рублей, то за 10 лет аренды семья сможет накопить налоговый вычет в размере 780 тысяч рублей. Эти средства можно будет использовать для первоначального взноса на покупку собственного жилья.

По мнению авторов инициативы, такая мера не только поможет молодым семьям улучшить жилищные условия, но и будет выгодна для арендодателей. Последние, в свою очередь, получат дополнительную защиту в виде необходимости оформления договоров аренды, что повысит юридическую прозрачность сделок.

Идея налогового вычета на аренду жилья для молодых семей основана на данных опроса ВЦИОМ, который показал, что более половины опрошенных испытывают потребность в улучшении жилищных условий.