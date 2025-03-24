Многоквартирный дом на Звездинке расселят в 2025 году

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Многоквартирный дом на улице Звездинка в Нижнем Новгороде расселят досрочно. Об этом сообщило ИА "Время Н", ссылаясь на городской депстрой.
Как стало известно, расселение дома №38 планируется передвинуть с 2029-го на 2025 год. Готовится соответствующий проект постановления. Причина изменения сроков - выделение средств из облбюджета.
Дом признали аварийным и подлежащим восстановлению в октябре 2024 года. Две квартиры в нем являются муниципальные и жителям взамен предоставят другие.
Квартиру №10, которая находится в частной собственности, расселят в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, сообщили в департаменте.
Ранее сообщалось, что дома Чардымова и Самгина начали восстанавливать под общепит в Нижнем Новгороде.
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