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Общество

Многоквартирный дом на Звездинке расселят в 2025 году

24 марта 2025 15:14  [50] Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Многоквартирный дом на улице Звездинка в Нижнем Новгороде расселят досрочно. Об этом сообщило ИА "Время Н", ссылаясь на городской депстрой.

Как стало известно, расселение дома №38 планируется передвинуть с 2029-го на 2025 год. Готовится соответствующий проект постановления. Причина изменения сроков - выделение средств из облбюджета. 

Дом признали аварийным и подлежащим восстановлению в октябре 2024 года. Две квартиры в нем являются муниципальные и жителям взамен предоставят другие. 

Квартиру №10, которая находится в частной собственности, расселят в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что дома Чардымова и Самгина начали восстанавливать под общепит в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Ветхий фонд Реконструкция
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