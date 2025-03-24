Житель Автозавода зверски убил своего нового знакомого

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СК России по Нижегородской области.
По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение в область сердца своему недавнему знакомому из-за начавшегося конфликта. Потерпевший скончался на месте. Убийство произошло в подъезде дома на улице Героя Васильева в Нижнем Новгороде.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве по признакам преступления. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Следователь СК устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, число убийство выросло в Нижегородской области.
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