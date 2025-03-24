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Житель Автозавода зверски убил своего нового знакомого

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Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение в область сердца своему недавнему знакомому из-за начавшегося конфликта. Потерпевший скончался на месте. Убийство произошло в подъезде дома на улице Героя Васильева в Нижнем Новгороде.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве по признакам преступления. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Следователь СК устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, число убийство выросло в Нижегородской области.

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Теги:
Автозаводский район СК РФ Убийство
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