Житель Автозавода зверски убил своего нового знакомого Происшествия

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение в область сердца своему недавнему знакомому из-за начавшегося конфликта. Потерпевший скончался на месте. Убийство произошло в подъезде дома на улице Героя Васильева в Нижнем Новгороде.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве по признакам преступления. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Следователь СК устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, число убийство выросло в Нижегородской области.