Журналист из Нижнего Новгорода Андрей Панов погиб в зоне СВО

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Журналист и оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов, уроженец Нижнего Новгорода, погиб в зоне СВО во время украинского обстрела 24 марта. В последние годы он работал в горячих точках, освещая события с передовой.
Напомним, что накануне украинские военные выпустили две ракеты HIMARS по гражданскому автомобилю, в котором находились представители СМИ. Вместе с Пановым погибли водитель съемочной группы телеканала "Звезда" Александр Сиркели и журналист "Известий" Александр Федорчак.
СК завел уголовное дело.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким погибших.
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