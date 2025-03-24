Журналист из Нижнего Новгорода Андрей Панов погиб в зоне СВО Общество

Фото: личная страница в соцсетях

Журналист и оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов, уроженец Нижнего Новгорода, погиб в зоне СВО во время украинского обстрела 24 марта. В последние годы он работал в горячих точках, освещая события с передовой.

Напомним, что накануне украинские военные выпустили две ракеты HIMARS по гражданскому автомобилю, в котором находились представители СМИ. Вместе с Пановым погибли водитель съемочной группы телеканала "Звезда" Александр Сиркели и журналист "Известий" Александр Федорчак.

СК завел уголовное дело.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким погибших.