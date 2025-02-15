Нижний Новгород получит 1 млн рублей на долги ресурсоснабжающих организаций
Нижний Новгород получит 1 млн рублей на закрытие долгов ресурсоснабжающих организаций. Соответствующую поправку к проекту изменений в областной бюджет на 2025 год предложили к рассмотрению в профильном комитете Законодательного собрания региона на 24 февраля.
Межбюджетный трансферт направят через областное МинЖКХ. Автором инициативы стал губернатор Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что в 2024 году управляющие компании и ресурсоснабжающие организации при содействии Госжилинспекции Нижегородской области вернули жителям региона 9,5 млн рублей, переплаченных за жилищно-коммунальные услуги.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+