Нижний Новгород получит 1 млн рублей на долги ресурсоснабжающих организаций Экономика

Нижний Новгород получит 1 млн рублей на долги ресурсоснабжающих организаций

Нижний Новгород получит 1 млн рублей на закрытие долгов ресурсоснабжающих организаций. Соответствующую поправку к проекту изменений в областной бюджет на 2025 год предложили к рассмотрению в профильном комитете Законодательного собрания региона на 24 февраля.

Межбюджетный трансферт направят через областное МинЖКХ. Автором инициативы стал губернатор Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что в 2024 году управляющие компании и ресурсоснабжающие организации при содействии Госжилинспекции Нижегородской области вернули жителям региона 9,5 млн рублей, переплаченных за жилищно-коммунальные услуги.