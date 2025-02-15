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Экономика

Нижний Новгород получит 1 млн рублей на долги ресурсоснабжающих организаций

23 февраля 2025 20:44  [36] Экономика
Нижний Новгород получит 1 млн рублей на долги ресурсоснабжающих организаций

Нижний Новгород получит 1 млн рублей на долги ресурсоснабжающих организаций

Нижний Новгород получит 1 млн рублей на закрытие долгов ресурсоснабжающих организаций. Соответствующую поправку к проекту изменений в областной бюджет на 2025 год предложили к рассмотрению в профильном комитете Законодательного собрания региона на 24 февраля.

Межбюджетный трансферт направят через областное МинЖКХ. Автором инициативы стал губернатор Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что в 2024 году управляющие компании и ресурсоснабжающие организации при содействии Госжилинспекции Нижегородской области вернули жителям региона 9,5 млн рублей, переплаченных за жилищно-коммунальные услуги.

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Теги:
Бюджет ЖКХ Законодательное собрание
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