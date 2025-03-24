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Общество

Для туристов на Бали ввели новые правила поведения

25 марта 2025 10:31  [93] Общество

Фото: с сайта coral.ru

Власти Бали ввели новые правила поведения для иностранных туристов. Теперь путешественники из других стран должны будут соблюдать дресс-код и носить скромную одежду, сообщает телеканал "360".

Согласно новому циркуляру правительства провинции Бали, иностранные туристы обязаны одеваться скромно и в соответствии с местными традициями.

Это правило будет строго контролироваться при посещении священных мест, туристических достопримечательностей и во время участия в общественных мероприятиях.

В документе также указано, что иностранные туристы должны будут заплатить сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий за время пребывания на острове - это чуть более 760 рублей. Кроме того, гостям Бали запрещено мусорить, загрязнять природные объекты и использовать одноразовый пластик.

Губернатор Бали Ваян Костер предупредил, что за нарушение новых правил будут применяться строгие меры, соответствующие местным законам.

Ранее сообщалось, что Индонезия намерена включить карты "Мир" в способы оплаты турсбора на Бали.

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Теги:
Путешествия Туризм
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