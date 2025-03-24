Еще два ветхих дома снесут в центре Нижнего Новгорода Общество

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Еще два ветхих дома с участками изымут и снесут в центре Нижнего Новгорода. Об этом говорится в постановлениях администрации города.

Речь в них идет о зданиях, расположенных на улице Большая Покровская, 76 (литера А) и на улице Семашко 21,а (литеры Б, Б1, Б2).

Департаменту строительства и капремонта Нижнего Новгорода предстоит посчитать рыночную стоимость изымаемой недвижимости для выплат собственникам.

Ранее стало известно, что еще четыре дома изымут в Нижнем Новгороде. Два из них будут реконструированы.