Еще два ветхих дома снесут в центре Нижнего Новгорода

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Еще два ветхих дома с участками изымут и снесут в центре Нижнего Новгорода. Об этом говорится в постановлениях администрации города.
Речь в них идет о зданиях, расположенных на улице Большая Покровская, 76 (литера А) и на улице Семашко 21,а (литеры Б, Б1, Б2).
Департаменту строительства и капремонта Нижнего Новгорода предстоит посчитать рыночную стоимость изымаемой недвижимости для выплат собственникам.
Ранее стало известно, что еще четыре дома изымут в Нижнем Новгороде. Два из них будут реконструированы.
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