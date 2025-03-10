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Два аварийных многоквартирных дома с участками изымут власти Нижнего Новгорода. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Первый находится в Московском районе по адресу улица Героев, 17. Второй расположен в Нижегородском районе на улице Чернышевского, 12.
Департаменту строительства и капремонта Нижнего Новгорода предстоит посчитать рыночную стоимость изымаемой недвижимости и выплатить компенсации ее собственникам.
Ранее сообщалось, что пожар уничтожил дом на Матросской, на снос которого выделили 700 тысяч рублей. До этого стало известно, что несколько аварийных домов снесут сразу в нескольких районах города. Всего же на 2025 год запланирован демонтаж более 20 аварийных многоквартирных домов.
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