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Общество

Два аварийных многоквартирных дома с участками изымут власти Нижнего Новгорода

15 марта 2025 09:00  [3] Общество

Фото: Александр Воложанин

Два аварийных многоквартирных дома с участками изымут власти Нижнего Новгорода. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.  

Первый находится в Московском районе по адресу улица Героев, 17. Второй расположен в Нижегородском районе на улице Чернышевского, 12. 

Департаменту строительства и капремонта Нижнего Новгорода предстоит посчитать рыночную стоимость изымаемой недвижимости и выплатить компенсации ее собственникам.

Ранее сообщалось, что пожар уничтожил дом на Матросской, на снос которого выделили 700 тысяч рублей. До этого стало известно, что несколько аварийных домов снесут сразу в нескольких районах города. Всего же на 2025 год запланирован демонтаж более 20 аварийных многоквартирных домов.

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Теги:
Ветхий фонд Жилье Снос
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