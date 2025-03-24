Дорогу на Львовской в Нижнем Новгороде могут отремонтировать весной

Дорогу на Львовской улице в Нижнем Новгороде могут отремонтировать весной 2025 года, следует из ответа мэрии на вопрос горожанина в соцсетях.
Нижегородец пожаловался, что на Львовской особенно сильно разбит участок вдоль дома № 33 и школы № 125. По его словам, после закрытия улицы Пермякова основной поток машин едет по Львовской, в связи с чем дорожное плотно сильно деформировалось.
Представители мэрии рассказали, что подрядчик МБУ "РЭД" отремонтирует указанную дорогу весной-летом 2025 года.
Ранее сообщалось, что жители кстовского села Утечино пожаловались на убитую дорогу.
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