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Общество

Проезд под путепроводом у Мызинского моста закрыли до вечера 25 марта

25 марта 2025 12:12  [77] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Участок улицы Суздальской закрыли для транспорта 25 марта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

Ограничения введены на участке Суздальской под путепроводом возле Мызинского моста, который сейчас ремонтируется. 

Планируется, что проезд будет закрыт до 21:00 25 марта. Время ориентировочное, уточнили в горадминистрации.

Объехать закрытый участок можно по улице Героя Попова в направлении Восточного проезда и по улицам Героя Попова, Новикова-Прибоя, Глеба Успенского, Композиторской со стороны Автозаводского района.

Напомним, что работы на путепроводе у Мызинского моста начались по нацпроекту 15 января. Ранее сообщалось, что ремонт планируется завершить досрочно.

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Теги:
Мызинский мост Ремонт дорог
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