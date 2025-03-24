Проезд под путепроводом у Мызинского моста закрыли до вечера 25 марта

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Участок улицы Суздальской закрыли для транспорта 25 марта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.
Ограничения введены на участке Суздальской под путепроводом возле Мызинского моста, который сейчас ремонтируется.
Планируется, что проезд будет закрыт до 21:00 25 марта. Время ориентировочное, уточнили в горадминистрации.
Объехать закрытый участок можно по улице Героя Попова в направлении Восточного проезда и по улицам Героя Попова, Новикова-Прибоя, Глеба Успенского, Композиторской со стороны Автозаводского района.
Напомним, что работы на путепроводе у Мызинского моста начались по нацпроекту 15 января. Ранее сообщалось, что ремонт планируется завершить досрочно.
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