Аграрии Нижегородской области приступили к весенним полевым работам Общество

Фото: Александр Воложанин

Сельхозпредприятия Нижегородской области начали сезонные работы в полях. В первую очередь аграрии занимаются подкормкой озимых культур и многолетних трав, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Как отметил глава регионального минсельхоза Николай Денисов, нынешняя зима оказалась не самой благоприятной для озимых. Основной проблемой стал дефицит влаги в почве, что может повлиять на урожайность.

Специалисты проводят регулярный мониторинг состояния посевов. В настоящее время оно оценивается как удовлетворительное. Чтобы минимизировать риски, подкормку удобрениями начали раньше обычного, а также проводят боронование, которое помогает удерживать влагу в почве.

В этом сезоне удобрения внесут на площади 246,3 тысячи га с озимыми культурами и 230,7 тысячи га с многолетними травами. Первыми к работам традиционно приступили южные районы области.

По данным регионального минсельхоза, на 24 марта к весенним полевым работам уже подключились 28 муниципальных образований, включая Арзамасский, Богородский, Кстовский, Павловский и Сергачский округа.

Кроме того, в регионе завершается подготовка к предстоящему севу. Хозяйства обеспечены необходимым запасом семян яровых зерновых, зернобобовых и однолетних трав. Дополнительно продолжаются закупки семенного материала у элитопроизводителей Нижегородской области и поставки из других регионов.

Еще один важный аспект — готовность сельхозтехники. В настоящее время она составляет 93%, что позволит аграриям оперативно приступить к севу яровых культур, как только установится подходящая погода.

Ранее выяснилось, когда в Нижегородской области можно будет снова брать сельскую ипотеку.