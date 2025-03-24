Сельская ипотека в Нижегородской области возобновится после утверждения банков Экономика

В Нижегородской области завершился отбор банков, которые примут участие в программе льготной сельской ипотеки в 2025 году. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на региональный минсельхоз.

Выдача кредитов станет возможной после того, как банки заключат соответствующие соглашения с Минсельхозом России, а необходимые средства будут доведены.

Кроме того, сейчас рассматриваются изменения в условия программы. Окончательное решение планируется опубликовать в первой половине 2025 года.

Ранее сообщалось, нижегородские села получат более 1,7 млрд рублей на развитие в 2025 году.