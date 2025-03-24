Четыре хоккеиста покидают нижегородский ХК "Старт" Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Главный тренер ХК "Старт" Андрей Рушкин прокомментировал уход нескольких хоккеистов из команды, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", посетивший пресс-конференцию в НОИЦ 25 марта.

На пресс-конференции по итогам сезона 2024-2025 стало известно, что клуб покидают сразу несколько игроков. А именно капитан Максим Легошин, нападающие Вячеслав Швецов и Вячеслав Нелюбин, а также полузащитник Никита Кочетов.

"Несколько человек из этих четверых я даже не хотел оставлять. Кого-то хотел, но они сами приняли решение покинуть команду и продолжить свою карьеру в других клубах", - добавил Рушкин.

Новички команды будут объявлены после 1 апреля.

Кроме того, грядут изменения и в тренерском штабе. О них главный тренер подробно не рассказал, но подтвердил, что с некоторыми клубу не по пути.

Ранее сообщалось, "Старт" уступил хабаровскому "СКА-Нефтянику" в четвертьфинале плей-офф российской Суперлиги по хоккею с мячом (6+).